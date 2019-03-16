شكرا لقرائتكم انتقادات باسيل للمشاركة اللبنانية في مؤتمر بروكسل تتفاعل ومصادر تصفها بـ"العالية السقف وتهدّد التضامن الحكومي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 3 ساعات في 16 مارس 2019 - اخر تحديث في 16 مارس 2019 / 20:02

لا تزال تداعيات الانتقادات التي وجهها رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل في ذكرى 14 آذار، إلى المشاركة اللبنانية في مؤتمر بروكسل، تتفاعل داخليا، ومنها قوله: "إما عودة النازحين أو لا حكومة"، والتي وصفتها مصادرمواكبة لعملية العودة بـ "الحادة والعالية السقف، وتهدّد التضامن الحكومي، لما لذلك من مخاوف من انعكاس ملف النازحين السوريين على الوضع الحكومي برمته". وقد غادر رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري بروكسل الى العاصمة الفرنسية، باريس في زيارة خاصة أكد البيان الصادر عن مكتبه الاعلامي انها مخصصة "لإجراء فحوصات طبية، وسيعود الى بيروت فور الانتهاء منها"، حيث ينتظره حكوميا ملف الخلاف المتفاقم، حول مقاربة الأزمة السورية والسجالات الدائرة في شأنه.



وفي المواقف شدد وزير الدفاع الياس بو صعب على "أن الحكومة اللبنانية خصصت وزيرا للنازحين، ولذلك الوزير معني بهذا الأمر"، مشيرا الى "أن كل الاستنكارات على زيارة الغريب سوريا بروتوكولية لأن الجميع كانوا يعلمون بهذه الزيارة مسبقا وهو استأذن الرئيسين ميشال عون والحريري". وقال: "الوزير باسيل يقول منذ سنوات نحن ضد العودة الطوعية نحن مع العودة الآمنة للنازحين لأن العودة الطوعية تؤدي الى المطالبة بحق اللجوء"، واضاف: "نختلف مع القوات والاشتراكيين والمستقبل بأن المصلحة اللبنانية فوق كل اعتبار ولسنا مضطرين لمراعاة المجتمع الدولي في هذا الشأن".

وردا على سؤال، قال: "إن القوات اللبنانية تسلم رقبتنا بموضوع النازحين للمجتمع الدولي وليس صحيحا أبدا أننا كتيار نسلم رقبتنا لبشار الأسد"، مضيفا "نحن لا نتكلم عن تطبيع لأن لا وجود لمقاطعة حتى يكون هناك تطبيع".

وفي المقابل أكد وزير الصناعة وائل أبوفاعور أن "الكل مع إعادة اللاجئين إلى سورية، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا "هل يريد النظام عودة هؤلاء إلى سورية؟".

ورأى وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، ان "مؤتمر بروكسل حقق انجازا كبيرا للبنان، لان منطق العودة اصبح مطروحا كأولوية في اوروبا واميركا، وبالتالي المساعدات التي كانت تأتي للدول المضيفة ستستمر كما كانت"، وشدد على "اولوية العودة وضرورة مساعدة الشعب اللبناني والسوري، لان الدولة اللبنانية وحدها لا يمكن ان تتحمل هذه الاعباء، وبالتالي المساعدات التي كانت تقدم في السابق ستستمر بانتظار العودة". وقال: "نحن لا ننتظر الحل السياسي في سورية للمطالبة بالعودة، يكفي ان يبدي النظام الرغبة باستقبال مواطنيه ويؤمن ابسط المقومات الامنية ويعطي الثقة لشعبه، فكل لاجىء سوري مدعو الى العودة، وفي المقابل على النظام ايضا ان يفتح صفحة جديدة مع شعبه، وبالتالي ستكون العودة آمنة".

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ولفت قيومجيان الى ان "مقررات "بروكسل 3 جاءت لمصلحة لبنان، وتمكن الوفد من وضعه مجددا على الخريطة الدولية، والوفد اللبناني تمكن من تأمين تمويل ودعم أكبر، ونحن لولا هذا الدعم لن نتمكن من تحمل هذا العبء الكبير".

"ما ادلى به باسيل يجب ان يقال"

أما عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ماريو عون، فأعتبر "ان التضامن الحكومي هو الاساس"، لافتا الى ان "الحقيقة التي ادلى بها الوزير باسيل يجب ان تقال، ولكن لن تؤدي الى كسر التضامن الحكومي". وشدّد على "ان ملف النازحين السوريين لن يؤدي الى زعزعة استقرار الحكومة، فوزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب يعد خطة ستعرض على طاولة مجلس الوزراء لتحقيق التضامن الحكومي حول هذا الملف، وننتظر ما سيحصل بعد مؤتمر بروكسل في هذا الاطار،" مؤكدا ان "نحن لسنا مع العودة الطوعية وترك الخيار للنازحين انفسهم والا سيختارون البقاء في لبنان، بل نحن مع العودة الامنة والتي يؤمن فيها ايضا الرئيس الحريري، وهو اعلن موقفه في هذا الشأن في مؤتمر بروكسل".

واعتبر عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص أنه "لا يمكن للوزير باسيل ان يقاطع مؤتمر بروكسل كونه وزير خارجية كلر لبنان"، متمنيا أن يكون موقف باسيل، شعبوي فقط في مناسبة معينة املت عليه شد عصب التيار الوطني الحر، وأن لا يكون موقفه يعبر عن سياسة لهذه الجهة".

"لإخراج الملف من التجاذبات السياسية"

وأكد الوزير السابق رشيد درباس أن "عودة النازحين السوريين يجب أن تكون مرتكزة على المسألة الإنسانية، فالحلّ يبدأ بإخراج الملف من التجاذبات السياسية". واقترح "وضع سياسة لتقليص اللجوء السوري من خلال تبلور سياسة واحدة لدى الأفرقاء ولو كان ذلك في مؤتمر وطني عام". واستهجن كلمة "التطبيع" وكلمة "الاعتراف بالنظام السوري"، "لأن مسألة الحرب السورية حتى هذه اللحظة لم تنتهِ فصولها بعد والدول العربية والأوروبية ليست مستعدة للإنفاق على إعادة الاعمار إن لم يكن هناك حل سياسي للأزمة". وقال: "مَن سيمسك ملف اللجوء في الحكومة عليه ان ينسّق مع الحكومة وان يكون تحت سقف البيان الوزاري، وعندما يذهب إلى سورية عليه ان يكون على أتم الاتفاق مع رئيس الحكومة".