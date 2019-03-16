شكرا لقرائتكم فنزويلا: إطلاق صحافي ألماني ومراقبة عسكرية للبنية التحتية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كراكاس - أ ف ب، رويترز - | منذ 4 ساعات في 16 مارس 2019 - اخر تحديث في 16 مارس 2019 / 17:13

أطلقت كراكاس الصحافي الألماني بيلي سيكس الذي أوقفته أجهزة الاستخبارات الفنزويلية قبل 4 أشهر، لكنه مُلزم بالمثول أمام محكمة كلّ 15 يوماً.



وأفادت منظمة «إسباسيو بوبليكو» غير الحكومية المدافعة عن حرية التعبير بأن سيكس اعتُقل في ولاية فالكون شمال فنزويلا، واتهمته السلطات بمحاولة تصوير الرئيس نيكولاس مادورو «عن قرب». وأضافت أنه «أُطلق. (السلطات) تفرض إجراءات موقتة لمثوله كلّ 15 يوماً ومنعه من الحديث لوسائل الإعلام في شأن ملفه. نطالب بكامل حريته».

وأعلنت السفارة الألمانية أن سيكس بدأ إضراباً عن الطعام في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أوقفه لاحقاً في ظلّ مساعٍ ديبلوماسية.

ونشر سيكس لاحقاً رسالة، ورد فيها أنه محروم من حقه في الدفاع عن نفسه، ولم يتلقَ نتائج تحاليل طبية أجراها بعد إصابته بحمى الضنك في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وتوجّه سيكس الى فنزويلا للتحقيق في تهريب مخدرات والاتجار بها وبالبشر، وفي ملف موجة نزوح الفنزويليين من بلادهم بسبب أزمة اقتصادية خانقة، علماً أن أجهزة الاستخبارات السورية اعتقلته عام 2012 أثناء تغطيته النزاع السوري، قبل إطلاقه عام 2013.

الى ذلك، أعلن مادورو تشكيل لواء عسكري لمراقبة البنية التحتية العامة للمياه والكهرباء، بعد انقطاع شامل للتيار الكهربائي شهدته البلاد أياماً. وقال إن الفريق المكلّف «الدفاع عن الخدمات الأساسية الاستراتيجية للدولة» ستكون مهمته ضمان أمن البنية التحتية، ومراقبة صيانة المعدات.

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وكرّر أن الولايات المتحدة هي مصدر «هجمات متتالية» استهدفت أبرز محطّة للطاقة الكهرومائية في البلاد، مضيفاً أن ذلك تم «بقيادة» جون بولتون، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

في المقابل، يعتبر زعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة لفنزويلا، أن الإهمال وفساد الحكومة مسؤولان عن هذا الأمر.

وفي نكسة لمادورو، صادق «بنك التنمية بين الأميركتين» على إبدال ممثل الرئيس الفنزويلي بخبير اقتصادي يسانده غوايدو.

ويجعل القرار البنك، وهو أبرز مصرف إقليمي في أميركا اللاتينية، أول مؤسسة مالية تعترف بغوايدو، وسيؤدي في نهاية المطاف إلى الإفراج عن قروض للتنمية إلى فنزويلا، إذا تنحّى مادورو. ويترأس البنك (مقرّه واشنطن) لويس مورينو، وهو سفير كولومبي سابق لدى الولايات المتحدة.

وكان غوايدو اختار ريكاردو هوسمان، عالم الاقتصاد في جامعة هارفرد، ممثلاً له لدى البنك، ما أجبر على إجراء تصويت في مجلس محافظي البنك الذي يضمّ 48 عضواً، قبل أسبوعين من اجتماعه السنوي.

وأعلن البنك أن تعيين هوسمان يسري فوراً، علماً أنه شغل منصب أبرز الخبراء الاقتصاديين في البنك، كما تولّى منصب وزير التخطيط في فنزويلا، وكان عضواً في مجلس مديري المصرف المركزي الفنزويلي.

وأعلنت الولايات المتحدة، وهي أبرز مساهم في البنك، أن فنزويلا ستحتاج إلى تمويلات ببلايين الدولارات من مصارف متعددة الطرف، لإعادة بناء اقتصادها.