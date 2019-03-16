شكرا لقرائتكم ترامب يوقّع أول «فيتو» خلال عهده لتمويل الجدار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب - | منذ 4 ساعات في 16 مارس 2019 - اخر تحديث في 16 مارس 2019 / 22:42

استخدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمرة الأولى حق النقض (الفيتو) لتعطيل قرار تبنّاه الكونغرس، من أجل الدفاع عن جدار يعتزم تشييده على الحدود مع المكسيك.



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جاء ذلك بعدما تبنّى الكونغرس قراراً برفض حال طوارئ أعلنها لتمويل الجدار، وذلك بدعم 12 سيناتوراً جمهورياً في مجلس الشيوخ. ويُستبعد أن يتجاوز الكونغرس الفيتو الرئاسي، لأن ذلك يستلزم غالبية الثلثين في مجلسَيه.

وقال ترامب: «الكونغرس حرّ في التصويت على هذا القرار، ومن حقي اللجوء إلى الفيتو». وأضاف خلال التوقيع محاطاً بأعضاء من فريقه: «إنه قرار خطر».

ودافع عن دستورية قراره اللجوء إلى هذا الإجراء الاستثنائي لنيل تمويل قيمته 8.6 بليون دولار، وقال في إشارة الى الهجرة غير الشرعية: «الناس لا تستهويهم كلمة غزو، لكن تلك هي حقيقة الأمر».

وقال نائب الرئيس مايك بنس: «أعتقد بأنني لم أشعر يوماً بالفخر كما أنا اليوم للوقوف إلى جانبكم». أما وزيرة الأمن الداخلي كريستيين نيلسن فقالت: «لا شك في أن هذا الوضع طارئ».