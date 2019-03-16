وزير خارجية الامارات يزور البرازيل

اسماء السيد - ابوظبي: التقى جاير بولسونارو رئيس البرازيل السبت الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير إلى البرازيل.

وجرى خلال اللقاء "بحث مسارات العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات والبرازيل وفرص تعزيز مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات كافة"، بحسب بيان لوزارة الخارجية الاماراتية.

كما تم "تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، وفقا للبيان.

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والتقى الشيخ عبدالله خلال زيارته فرناندو أزفيدو سيلفا وزير الدفاع البرازيلي.

وجرى خلال اللقاء "بحث علاقات التعاون المشترك والصداقة بين دولة الإمارات والبرازيل لاسيما في المجالات العسكرية والدفاعية"، حسبما ذكرت وكالة الانباء الاماراتية الرسمية.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد "عمق العلاقات التي تجمع بين دولة الإمارات والبرازيل والحرص المستمر على تعزيزها".

