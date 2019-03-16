شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: العالم فشل فى الضغط على الحوثيين لتنفيذ اتفاق ستوكهولم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية الإعلام معمر الإرياني إن مليشيا الحوثي الإنقلابية، المدعومة من إيران، أجهضت كل جولات الحوار التي رعتها الأمم المتحدة بدء من جنيف ومرورًا بمشاورات الكويت وحتى الاتفاق في ستوكهولم.

وأشار الوزير اليمني، خلال لقاءه في عمان وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية ‎جمانة غنيمات وعضو مجلس النواب الأردني ‎خميس عطية وعدد من أعضاء مجلس النواب والوزراء السابقين والإعلاميين، إلى أن المليشيا الحوثية لا تؤمن بالسلام وليس لها عهد ولا ميثاق.

وأكد الإرياني وفقا " لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "، أن المجتمع الدولي فشل في الضغط على مليشيا الحوثي الإنقلابية للمضي خطوة واحدة للأمام لتنفيذ بنود اتفاق استكهولم منذ ثلاثة اشهر على إعلانه.

وقال المسوؤل اليمني: إن الحرب التي يشنها الحوثيون على اليمنيين لا تستند لأي أبعاد وطنية أو حقوقية او مشروعية يمكن التفاهم بشأنها.