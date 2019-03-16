شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لجامعة الدول العربية: المياه قضية الحاضر والمستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه يجب التعامل مع قضية المياه كقضية الحاضر والمستقبل، وهي قضية حياة وشعوب وعمران، وهو ما يتوجب التركيز والاستعداد لما هو قادم.



جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للمجلس العربي للمياه اليوم السبت، بحضور الدكتور محمود أبو زيد، وزير الري الأسبق، والدكتور مراد وهبة، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، والدكتورة نادية مكرم عبيد وزير البيئة الأسبق، والدكتور سيف الدين حمد، وزير الري السوداني الأسبق، والدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل أول وزارة الري، نائبا عن الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، وعدد من الوزراء السابقين والسفراء.



وأشار أبوالغيط إلى تصاعد الحديث عن قضية المياه وموجات الجفاف، خاصة في ظل تصاعد عدد السكان، وتوفير الغذاء، ويضاف إلى ذلك تغيرات المناخ، التي تزيد من صعوبة التعامل مع هذه الأوضاع، حيث كادت مدينة كيب تاون الأولى التي تواجه نفاد المياه، ومن قبل ظاهرة ساو باولو، بما يدق ناقوس خطر لمواجهة مشكلة المياه.

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وأضاف أن المنطقة العربية تواجه درجات مختلفة من الجفاف ستزداد حدتها، فضلا عن كونها الأسرع نموا في عدد السكان، وشاهدنا ما يمكن أن تفرزه قضية نقص المياه من العنف، وهو ما أشعل الأوضاع في سوريا، وهجرة مئات الآلاف إلى المدن، وحدث ذلك أيضا في اليمن، وزادت معه المعاناة الاقتصادية، ولا ننسى مياه الدولة الفلسطينية، وما تواجهه في ظل الاحتلال الإسرائيلي.



وأشار أبوالغيط إلى أن دور المجلس العربي للمياه، يعد محوريا في فهم قضايا المياه، وهو شريك أساسي للمجلس الوزاري العربي للمياه، إيمانا بقضية الأمن المائي العربي.



وأعلن عن استضافة الجامعة العربية، قريبا أول اجتماع لوزراء الزراعة والري في المنطقة العربية، بما يعكس أهمية القضية وتبعاتها.