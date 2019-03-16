القوات اليمنية تفجر كميات من الألغام بعد نزعها من الحديدة

القاهرة — سبوتنيك. وقالت وكالة "2 ديسمبر"، الناطقة باسم قوات المقاومة الوطنية، التي يقودها العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل، إن:"وحدات الهندسة في القوات المشتركة فجرت في منطقة غليفقة الساحلية كميات من ألغام الحوثيين هي الرابعة من نوعها خلال أقل من شهر".

ونقلت الوكالة، عن خبير في وحدات الهندسة:

"ما تم تفكيكه ونزعه من الشوارع والأحياء السكنية المحررة بمدينة الحديدة تكفي لنسف المدينة برمتها".

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© AP Photo / Hani Mohammed

وذكر الخبير أن:"الحوثيين حولوا مدينة الحديدة إلى حقل ألغام شمل حتى منازل المواطنين والمباني الحكومية والمنشآت الحيوية".

وأشارت "2 ديسمبر" إلى نزع وحدات الهندسة خلال الفترة الماضية أكثر من ثلاثة آلاف لغم بأحجام مختلفة من داخل مطاحن البحر الأحمر، وآلاف الألغام والعبوات الناسفة من منازل وكنتيرات فخخها الحوثيون ووضعوها حواجز على طول الشوارع الرئيسية والفرعية داخل مدينة الحديدة.

وتخوض القوات الحكومية اليمنية، بإسناد من التحالف، معارك ضد مسلحي جماعة "أنصار الله" منذ 26 آذار/مارس 2015، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات.