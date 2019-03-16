- 1/2
- 2/2
القاهرة — سبوتنيك. وقالت وكالة "2 ديسمبر"، الناطقة باسم قوات المقاومة الوطنية، التي يقودها العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل، إن:"وحدات الهندسة في القوات المشتركة فجرت في منطقة غليفقة الساحلية كميات من ألغام الحوثيين هي الرابعة من نوعها خلال أقل من شهر".
ونقلت الوكالة، عن خبير في وحدات الهندسة:
"ما تم تفكيكه ونزعه من الشوارع والأحياء السكنية المحررة بمدينة الحديدة تكفي لنسف المدينة برمتها".
© AP Photo / Hani Mohammed
وأشارت "2 ديسمبر" إلى نزع وحدات الهندسة خلال الفترة الماضية أكثر من ثلاثة آلاف لغم بأحجام مختلفة من داخل مطاحن البحر الأحمر، وآلاف الألغام والعبوات الناسفة من منازل وكنتيرات فخخها الحوثيون ووضعوها حواجز على طول الشوارع الرئيسية والفرعية داخل مدينة الحديدة.
وتخوض القوات الحكومية اليمنية، بإسناد من التحالف، معارك ضد مسلحي جماعة "أنصار الله" منذ 26 آذار/مارس 2015، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات.
كانت هذه تفاصيل خبر القوات اليمنية تفجر كميات من الألغام بعد نزعها من الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.