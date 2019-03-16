وفاة 4 مدنيين وإصابة 36 آخرين بانفجار لغم في منطقة الشولا بريف دير الزور السورية

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم السبت، بأنه توفي 4 أشخاص وأصيب 36 شخصا بجروح جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).

© Sputnik . BASEL SHARTOUH

ووقع الإنفجار في منطقة الشولا بريف دير الزور.

يذكر بأنه في وقت سابق كان قد انفجر لغم من مخلفات التنظيم الإرهابي بقرية نجم الزهور شمال شرقي السلمية وراح ضحيته طفلان.

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كما وتوفي 8 مدنيين وأصيب 11 آخرين نتيجة انفجار لغم من مخلفات إرهابيي تنظيم "داعش" في محيط قرية أرك في بادية تدمر.

يشار إلى أن هذه الحوادث ليست الأولى من نوعها خلال الفترة القليلة الماضية حيث توفي أكثر من 20 مدنيا نتيجة انفجار لغم من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي بسيارة تقل عمالا في منطقة وادي العذيب بريف سلمية، وقبلها توفي في الثامن من الشهر الجاري

7 مدنيين وأصيب آخر جراء انفجار لغم زرعه إرهابيو "داعش" قبل خروجهم في محيط قرية رسم الأحمر بريف سلمية، وقبلها لقي خمسة مدنيين حتفهم منذ أيام قليلة، وأصيب تسعة آخرون جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم "داعش" في منطقة رسم الأحمر شمال شرقي حماة.