شكرا لقرائتكم خبر عن لوحتان مختلفتان لتحديد السرعة بينهما أمتار على أحد طرق جدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أظهرت صورة متداولة لأحد الطرق بمدينة جدة، وجود لوحتين لتحديد السرعة قرب بعضهما على الطريق، وكل واحدة منها تحدد سرعة مختلفة.

الصورة التُقطت بطريق الأندلس بجدة، حيث حددت إحدى اللوحات السرعة بـ60 كلم في الساعة، بينما الأخرى تحدد السرعة بـ80 كلم، بحسب “الوطن”.

وأثار الأمر تساؤلات عددٍ من الناشطين الذين علَّقوا على الصورة، حول السرعة التي يجب أن يلتزم بها قائدو المركبات، لافتين إلى أنه في حال وجود ساهر على الطريق فأي السرعتين سيعتمد.