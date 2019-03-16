8 سنوات على الثورة السورية.. خريطة ميدانية لخسائر المعارضة (فيديو)

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تحل الذكرى السنوية الثامنة للثورة السورية وقد خسرت المعارضة الكثير من مناطق سيطرتها لصالح قوات النظام. انحسرت مناطق سيطرة المعارضة في شمال سوريا وتحديدا في محافظة إدلب وأجزاء من ريف حماة الشمالي وأرياف مدينة حلب الغربية والجنوبية والشمالية الشرقية. تبلغ نسبة ما تسيطر عليه المعارضة 10.3%، فيما استطاع النظام السوري بدعم من روسيا وإيران توسيع نفوذه بنسبة 60.3%. Advertisements قوات سوريا الديمقراطية استفادت من انهيار داعش، ووسّعت نطاق سيطرتها رغم خسارتها مدينة عفرين. بلغت نسبة سيطرة قسد حتى نهاية 2018 حوالي 27.7%، مقارنة مع 25.4% نهاية عام 2017. التفاصيل من هنا:

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