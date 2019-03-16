ميليشيا الحوثي تهدّد بالهجوم على الرياض وأبو ظبي: لدينا طائرات متقدمة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي هدّدت ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم السبت، بشن هجمات ضد الرياض وأبو ظبي، وذلك بالتزامن مع جهود أممية لانتشال اتفاق السويد من "الموت السياسي".

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المتحدث باسم الحوثيين يحيي سريع قوله في مؤتمر صحفي في صنعاء: "أصبح لدينا صور جوية وإحداثيات لعشرات المقرات والمنشآت والقواعد العسكرية التابعة للعدو (..) دخول سلاح الجو المسير في المعركة عزز من بنك أهداف القوة الصاروخية".

وأضاف: "الأهداف المشروعة لقواتنا تمتد إلى عاصمة النظام السعودي وإلى إمارة أبوظبي (..) لقد تمّ إنتاج وصناعة أجيال متقدمة من الطائرات الهجومية، وهناك منظومات جديدة ستدخل الخدمة مستقبلًا".

وسبق أن استهدف الحوثيون المدعومون من إيران بلدات سعودية حدودية والرياض بصواريخ باليستية، إضافة إلى تبني هجمات بطائرات مسيرة على مطاري أبوظبي ودبي خلال النزاع.

وأعلنت الرياض، مسبقًا، أنّ قواتها الجوية تمكنت من اعتراض جميع الصواريخ ما أسفر عن مقتل مدني بشظية، في حين نفت الإمارات حصول هجمات بطائرات مسيّرة.

وتقود السعودية تحالفًا عربيًّا ضد الحوثيين منذ مارس 2015، فيما تقول تقارير أممية إنّ النزاع تسبَّب في أسوأ أزمة انسانية في العالم.

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وتقدّر منظمة الصحة العالمية أن نحو 10 آلاف شخص قد قتلوا في اليمن منذ آذار/مارس 2015، فيما تقول منظمات حقوقية ان هذه الحصيلة قد تكون أعلى بكثير.

وكان مجلس الأمن قد ناقش الأربعاء الماضي، اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه في ديسمبر الماضي، بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

وقدّم الاتفاق الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وانسحاب الحوثيين وإعادة انتشار مشترك لطرفي النزاع في الحديدة كأفضل الممكن منذ سنوات من أجل إنهاء هذا النزاع.

وبينما هدأ القتال في الحديدة فإنّ جهود اعادة الانتشار توقفت في الأسابيع السابقة.

وأبلغ مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث، مجلس الأمن أنه ما زال يعمل لتصبح إعادة الانتشار "حقيقة واقعة".