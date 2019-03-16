مواجهات دامية وحرائق هائلة.. السترات الصفراء تستعيد زخمها في فرنسا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي استعادت مظاهرات السترات الصفراء في فرنسا، زخمها بعدما هدأت وتيرتها في الفترة الأخيرة.

للأسبوع الـ18 على التوالي، شهدت شوارع العاصمة باريس تظاهرات غاضبة لـ"السترات الصفراء"، حيث احتشد العشرات بالقرب من شارع الشانزلزيه وساحة قوس النصر، في الوقت الذي شهدت فيه المنطقة تواجدًا أمنيًّا مكثفًا.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أنّ عناصر من محتجي السترات قاموا بأعمال نهب واسعة لمحلات الشانزلزيه، وسط تصاعد للاشتباكات مع قوات الشرطة التي استخدمت خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين بعد أعمال شغب وإحراق دراجات نارية ومستوعبات نفايات.

وصرح وزير الداخلية كريستوف كاستنير: "خبراء في النهب وإشاعة الفوضى تسللوا وهم ملثمون إلى المظاهرة".

وبحسب مشاهد بثتها وسائل إعلام، حاول محتجون مهاجمة شاحنة للدرك في حين أقام آخرون حواجز على الجادة حيث تجمع آلاف محتجي "السترات الصفراء" منذ الصباح.

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واشتبك متظاهرون مع قوات شرطة مكافحة الشغب بالقرب من قوس النصر في باريس، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة أوقفت العشرات في أحياء متفرقة من العاصمة.

في سياق متصل، أوضحت وكالة "الأسوشيتدبرس" أنّ المتظاهرين ألقوا قنابل دخانية وغيرها من الأشياء على عناصر الشرطة، ما دفع شرطة مكافحة الشغب للتراجع.

ووعد مسؤولون عن هذا التحرك بـ"تجديد التعبئة"، السبت؛ رغبة منهم في إثبات عزيمتهم بعد أربعة أشهر على إطلاقه.

وانطلقت احتجاجات السترات الصفراء في 17 نوفمبر الماضي، وبدأت رفضًا لزيادة الضرائب على الوقود، فيما تحوّلت بسرعة إلى غضب عام على سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون الاقتصادية.

وفي مواجهة التحدي الأصعب في فترة رئاسته، تعهّد ماكرون بزيادة أجورأصحاب الدخول المنخفضة بواقع 100 يورو وتخفيض الضرائب على الأجر الذي يتقاضه العامل مقابل العمل لوقت إضافي ومكافآت نهاية العام وبعض المعاشات، والتعامل مع إعانات البطالة أو إصلاح الخدمة المدنية، حتى مع استمرار حركة الاحتجاج، لكنّ ذلك لو يغيّر شيئاً في المشهد.