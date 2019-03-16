شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الشيخ محمد بن زايد يستقبل رئيس زيمبابوى لبحث التعاون بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبوظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، إمرسون منانغاوا رئيس زيمبابوى، وذلك لتعزيز علاقات الصداقة بين البلدين.





وقالت صفحة ولى عهد أبوظبى: "محمد بن زايد يبحث مع رئيس زيمبابوي تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".



الشيخ محمد بن زايد مع رئيس زيمبابوى



الشيخ محمد بن زايد يستقبل رئيس زيمبابوى لبحث التعاون المشترك بين البلدين

يذكر أن الشيخ محمد بن زايد قد شارك مؤخرا فى حفل افتتاح دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص الذى تستضيفه الإمارات حتى 21 مارس الجارى، بمشاركة أكثر من 7500 لاعب ولاعبة يمثلون 200دولة ويتنافسون فى 24 لعبة رياضية.

Advertisements