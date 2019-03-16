شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يوقع اتفاقات تمويل بقيمة 300 مليون دولار مع صناديق عربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السلطات السودانية اليوم السبت إن الخرطوم وقعت اتفاقات لقروض بقيمة 300 مليون دولار مع صناديق عربية، في ظل سعي الحكومة الحثيث للتعامل مع أزمة اقتصادية واحتجاجات مستمرة في الشوارع منذ نحو ثلاثة أشهر.

وقالت وزارة المالية في بيان إنها اتفقت على قرض بقيمة 230 مليون دولار مع صندوق النقد العربي الذي يتخذ من أبوظبي مقرا لدعم ميزان المدفوعات.

ووفقا لبيان من الرئاسة السودانية، فإن اتفاقا على قرض آخر بقيمة 70 مليون دولار جرى توقيعه مع برنامج تمويل التجارة العربية، ومن بين المشاركين صندوق النقد العربي، ومقره أيضا أبوظبي.

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وجرى توقيع الاتفاقات في الوقت الذي التقى فيه الرئيس السوداني عمر البشير ومسؤولون آخرون، من بينهم محافظ البنك المركزي، بالمدير العام لصندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي في العاصمة الخرطوم.

وأدت أزمة اقتصادية متفاقمة في السودان إلى اندلاع مظاهرات من آن لآخر في أنحاء البلاد منذ التاسع عشر من ديسمبر، دعا خلالها المحتجون إلى إنهاء حكم البشير المستمر منذ ثلاثة عقود.

وزادت الحكومة المعروض النقدي، وهو ما قاد التضخم إلى الارتفاع لأكثر من 70 % قبل نهاية العام الماضي، لكنه تباطأ إلى أقل من 50 بالمئة في يناير وفبراير ، وفقا لما تظهره البيانات الرسمية.

ويقول دبلوماسيون إن الحكومة واجهت صعوبات في جمع أموال جديدة من الخارج مع سعيها للحيلولة دون انهيار الاقتصاد.