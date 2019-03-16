تونس.. اتحاد تركي يجمع تونسيين وفلسطينيين وأفارقة في ملتقى طلابي

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365

نظم الاتحاد العالمي للمنظمات الطلابية التركي، السبت، الدورة الثانية لملتقى الطلبة الأجانب، بمشاركة عشرات الطلبة من تونس وفلسطين، إضافة طلبة أفارقة.

وأقيم الملتقى في المدينة العتيقة بالعاصمة تونس، بحضور كل من السفير التركي لدى تونس، عمر فاروق دوغان، ورئيس الاتحاد العالمي للمنظمات الطلابية، محمّد علي بولات.

وفي فضاء مطل على جامع الزّيتونة وأعرق مباني المدينة التقليدية، تلونت الأمسية بأنغام ورقصات الدبكة الفلسطينية، وأُلقيت قصائد تغنّت بتونس وتراثها، بجانب رقصات على الموسيقى الصوفية والشعبية التّونسية.

وقال السفير التركي إن "تركيا تعمل على تعزيز التعاون مع مختلف البلدان الإفريقية، بما فيها تونس.. ونعول كثيرا على الشباب التونسي، الذين سينهضون ببلدهم، ويرتقون بها إلى المكانة التي تستحقها".

وأضاف دوغان: "نحن في حاجة اليوم إلى التعاون والشراكة مع بعضنا البعض، لتصبح تونس بلدا نموذجا في المنطقة.. وسنرافق هذا الشباب الحالم نحو مستقبل أفضل للمنطقة".

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وأشاد السفير التركي بوكالة الخليج 365 قائلا إنها "تساهم في مثل هذه التظاهرات الطلابية، وهي شريكة مهمة فيها".

وانطلقت فعاليات الملتقى الطلابي أواخر فبراير/ شباط الماضي، وتستمر حتى أواخر أبريل /نيسان المقبل، على أن تُختتم بتجمع طلابي كبير تحتضنه مدينة إسطنبول التركية، بحضور الرئيس التركي، رجب طيّب أردوغان، في 4 مايو/ أيار المقبل، بحسب المنظمين.

وقال رئيس الاتحاد العالمي للمنظمات الطلابية، محمد علي بولات، إن "خمسة ملتقيات طلابية تقام في الوقت نفسه اليوم في خمس دول، هي: تونس، الهند، جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية وتركيا".

وأردف بقوله: "نسعى إلى تنظيم ملتقيات مماثلة في العديد من الدول، كفرصة للتلاقي بين الطلبة وتبادل الثقافات".

وعن الاتحاد العالمي للنظمات الطلابية، قال بولات إنه "ينشط منذ سنة 2004، ولديه 51 فرعا في كافة أنحاء العالم، وفي كل الولايات التركية".

وأوضح أن الاتحاد "يعمل على توفير فرص يلتقي فيها الطلبة من مختلف أنحاء العالم مع بعضهم البعض، كما أنه يساهم في فتح سوق العمل أمامهم بعد التخرج".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.