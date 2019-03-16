تركمان العراق يدينون هجوم نيوزيلندا الإرهابي

كركوك (العراق) / علي مكرم غريب / الاناضول

أدان تركمان العراق، السبت، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا، وأودى بحياة أكثر من 50 وإصابة عشرات آخرين بجروح.

وقال رئيس الجبهة التركمانية العراقية أرشد صالحي، في مؤتمر صحفي باسم تركمان العراق، خلال اجتماع مجلس العشائر التركمانية بمدينة كركوك (شمالي العراق)، إن "العالم الإسلامي أصبح هدفا للمتطرفين والإرهابيين".

وأضاف أن "هذه الحادثة المروعة استهدفت الدين الإسلامي".

وأكد أن الهجوم الإرهابي الذي وقع في نيوزيلندا لم يجذب اهتمام أحد سوى العالم الإسلامي.

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وشدد على أن حجم هجوم نيوزيلندا أكبر وأخطر مما يظهر.

وتابع: "نشاهد بِحيرة سفك الدماء الطاهرة في فلسطين وتركستان الشرقية وإقلم قره باغ (المحتل من قبل أرمينيا) وفي العديد من العالم الإسلامي والدول الإسلامية تتفرج".

وأكد صالحي على ضرورة الوحدة والتضامن بين العالم الإسلامي من أجل التصدي لمثل هذه الأحداث المتصاعدة.

والجمعة، شهدت مدينة كرايست تشيرتش النيوزيلندية هجوما إرهابيا بالأسلحة النارية والمتفجرات استهدف مسجدي "النور" و"لينوود".

الهجوم الذي ضرب المسجدين أثناء صلاة الجمعة خلف أكثر من 50 قتيلا وعددا كبيرا من الجرحى، حسب محصلة أولية غير رسمية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.