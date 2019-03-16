ملك الأردن يبعث برقية لحاكم نيوزيلندا تدين الهجوم الإرهابي

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

بعث ملك الأردن، السبت، برقية إلى الحاكم العام لنيوزيلندا باتسي ريدي، تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع الجمعة، وأسفر عن سقوط أكثر من 50 قتيلا.

وقال الديوان الملكي الأردني في بيان، تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الملك عبد الله الثاني، أعرب في برقيته لريدي، عن "إدانته واستنكاره الشديدين للجريمة الإرهابية البشعة ضد المصلين في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش، الذين كانوا يصلون آمنين صلاة الجمعة".

وأكد موقف بلاده "الثابت في التصدي للتطرف والإرهاب الذي لا دين له".

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وأعرب عن تعازيه لأسر الضحايا، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

والجمعة، شهدت مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية، هجوما إرهابيا بالأسلحة النارية والمتفجرات، استهدف مسجدي "النور" و"لينوود"، في اعتداء دموي خلف أكثر من 50 قتيلا، بحسب محصلة أولية غير رسمية.

ووفق ما أعلنه الأردن، فقد خلف الهجوم سقوط 4 ضحايا من مواطنيه، والعديد من المصابين.

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