سفارتنا في #فرنسا تحذر السعوديين من الذهاب إلى #الشانزليزيه

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صحيفة الخليج الالكترونية
نبهت سفارة المملكة العربية السعودية لدى فرنسا، المواطنين الزائرين والمقيمين في باريس، إلى اتخاذ الحيطة والحذر وتجنب الذهاب إلى منطقة الشانزليزيه والمناطق المحيطة بها، وذلك نظراً لاستمرار الاحتجاجات.
ودعت السفارة إلى التواصل معها عند الحالات الطارئة على الأرقام التالية: (0033626238195، 0033673656324).
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