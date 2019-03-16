ملتقى سيدات الفكر يصدر كتابه الأول

الرياض صدر الكتاب الأول والذي يحمل عنوان ( كيف أحيا حياة تشبهني ) والصادر عن دار الرائدية للنشر والتوزيع لملتقى سيدات الفكر والذي يجمع عدد من الكاتبات السعوديات الآتي خضن في سرد غمار الحياة بطرق مختلفة. وستشارك مجموعة من الإعلاميات والكاتبات والمدعوين توقيع الكتاب في معرض الرياض الدولي للكتاب ، يوم الأربعاء ٢٠/ ٣ / ٢٠١٩م الساعة ٥:٠٠ – ٥:٣٠ منصة (١)

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