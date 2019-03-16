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#باكستان.. #زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب غرب البلاد

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر أجزاءً من إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

 

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وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال يقع على بُعد 43 كيلومترًا شمال غرب مدينة “سيبي” بإقليم بلوشستان .

 

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن سكان مناطق كويتا وبولان وسيبي ومستونج شعروا بهزة الزلزال.

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