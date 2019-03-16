باكستان.. #زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب غرب البلاد

صحيفة الخليج الالكترونية

ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر أجزاءً من إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

Advertisements

وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال يقع على بُعد 43 كيلومترًا شمال غرب مدينة “سيبي” بإقليم بلوشستان .

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن سكان مناطق كويتا وبولان وسيبي ومستونج شعروا بهزة الزلزال.