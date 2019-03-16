باكستان.. #زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب غرب البلاد

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صحيفة الخليج الالكترونية
ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر أجزاءً من إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.
وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال يقع على بُعد 43 كيلومترًا شمال غرب مدينة “سيبي” بإقليم بلوشستان .
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن سكان مناطق كويتا وبولان وسيبي ومستونج شعروا بهزة الزلزال.
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