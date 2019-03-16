شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. حريق بالمنطقة الصناعية يسفر عن إصابة 5 وافدين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - جدة:

أُصيب خمسة أشخاص بحالات اختناق وهلع نتيجة اندلاع حريق بداخل فرن لصهر الحديد بمصنع بالمنطقة الصناعية جنوب بمحافظة جدة؛ نتج عنه خمس إصابات من الجنسية الباكستانية بينهم ثلاث حالات خطيرة وحالتان متوسطتا الخطورة.

وأوضح عبدالله أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة، أن فِرق الهلال الأحمر تلقت صباح اليوم السبت بلاغاً عن اندلاع حريق في أحد المصانع، وعلى الفور تم مباشرة حادث الحريق من قبل خمس فرق إسعافية بعد إخلاء فرق الدفاع المدني المصنع من المصابين.

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وأضاف أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية لجميع الحالات بالموقع، ونقل جميع حالات الاختناق على إثر استنشاق الأدخنة المتصاعدة من الحريق، إلى أقرب منشآت صحية.