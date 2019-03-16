شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة بفرنسا تحذر المواطنين من «منطقة الشانزليزيه» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في فرنسا تحذيراً لرعاياها طالبتهم فيه بتجنب الذهاب إلى منطقة الشانزليزيه والمناطق المحيطة بها. ونصحت سفارة المملكة في العاصمة باريس، المواطنين السعوديين بعدم الذهاب إلى منطقة الشانزليزيه والمناطق المحيطة بها؛ نظراً لاستمرار التظاهرات والاحتجاجات.

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