شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة صلاة الغائب على «المطيري» ضحية الطائرة المنكوبة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

تقام بعد صلاة العشاء، اليوم السبت، في جامع الراجحي بالرياض؛ صلاة الغائب على المواطن سعد خلف المطيري، ضحية الطائرة الإثيوبية التي احترقت بعد سقوطها قبل أيام في أديس أبابا.

وناشد ذوو “المطيري” الذي تُوفي في حادث الطائرة المنكوبة، أول أمس، الموافقة على أداء صلاة الميت على فقيدهم؛ لتعذُّر الوصول للجثمان.

يذكر أن الطائرة المنكوبة، مع الركاب، قد تحوَّلت إلى حطام وأشلاء متقطعة.