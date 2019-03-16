شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» تحذر من عقوبة للمشاة قيمتها تصل إلى 150 ريالاً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض: واصل الحساب الرسمي لوزارة الداخلية في “سناب شات” تقديم المواد الإعلامية والتوعوية الخاصة بوزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية. وبيَّن الحساب، ضمن رسائله التوعوية، أن عدم تقيد المشاة بالإشارة الخاصة بها تعد مخالفة عقوبتها غرامة مالية من ١٠٠ إلى ١٥٠ ريالاً.

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