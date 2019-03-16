واشنطن تحشد حلفاءها في الشرق الأوسط لمواجهة نفوذ طهران

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أرجع مسؤول أمريكي سبب زيارة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى إسرائيل ولبنان والكويت إلى محاولة حشد الحلفاء لمواجهة تدخلات إيران ونفوذها في الشرق الأوسط.

وتتزامن الزيارة مع تحذيرات الخارجية من تمدّد الميليشيات الإيرانية التي أصبحت في العراق وسوريا ولبنان واليمن.

وكشفت الخارجية الأمريكية أن بومبيو سيزور أماكن عدة خلال زيارته لإسرائيل، في إشارة غير مباشرة إلى أنه سيذهب إلى الجولان، وربما إلى الحدود مع لبنان؛ حيث يتعمّد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مرافقة زواره للتأكيد على أن الخطر الإيراني موجود على حدود إسرائيل فعلًا، ويجب منع إيران من "التموضع" في سوريا كما يجب مواجهة ما يفعله حزب الله في لبنان.

وستثير زيارة بومبيو الى لبنان اهتمامًا دوليًا كبيرًا خاصة مع وجود جماعة حزب الله المدعومة إيرانيًا والتي تسيطر على مناطق في العاصمة بيروت وتملك مقاعد في الحكومة والمجلس النيابي.

ويقوم بومبيو بجولة جديدة في الشرق الأوسط بين 19 و23 مارس تشمل أولا الكويت لإجراء "حوار استراتيجي"، ثم القدس وبعدها بيروت، وفق ما أفاد المتحدث باسمه روبرت بالادينو الجمعة.

وصرح بومبيو لشبكة فوكس نيوز أنّ "القاسم المشترك في كل محطة سيكون مساعدة هذه الدول على تعزيز جهودها لاحتواء الجمهورية الإسلامية في إيران".

وقال مسؤول أمريكي كبير إن بومبيو "سيكرر" في القدس "لمحاوريه كما في شكل علني الدعم الراسخ" الذي تبديه إدارة دونالد ترامب "لامن اسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها".

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وزيارة بومبيو للقدس التي اعترفت بها الولايات المتحدة عاصمة للدولة العبرية رغم استياء القادة الفلسطينيين والمجتمع الدولي، ستكون خصوصا فرصة للقاء نتانياهو قبيل الانتخابات التشريعية المقررة في التاسع من إبريل.

ولا يعتزم الوزير الأميركي لقاء خصوم نتنياهو في المعركة الانتخابية وبينهم رئيس الاركان السابق بيني غانتس والوزير السابق يائير لابيد اللذان يتزعمان تحالفا وسطيا يهدد طموحات رئيس الوزراء.

وأوضح المسؤول الأميركي أن وزير الخارجية سيلتقي نتانياهو "بوصفه رئيس حكومة إسرائيل" و"لن يجتمع تاليا بمرشحين آخرين"، مؤكدا أن لواشنطن "مصالح رئيسية" تتقاسمها مع إسرائيل و"لن تعلق بسبب المعركة الانتخابية".

وسعت الولايات المتحدة، في العاصمة البولندية وارسو في فبراير لحشد العالم حول رؤيتها للشرق الأوسط وتتلخص بممارسة أقصى درجات الضغط على إيران لمنع أجنداتها التخريبية المهددة للأمن والاستقرار في المنطقة، وشارك في المؤتمر الذي غابت عنه طهران أكثر من 60 دولة.

واكد بومبيو في المؤتمر على ضرورة التعامل مع مسألة "نفوذ إيران المزعزع للاستقرار" في الشرق الأوسط".

وشكل التجمع مناسبة لاستعراض وحدة الصف كرد قوي على نظام إيران الديني الذي احتفل قبل اسابيع بمرور 40 عاما على إطاحة الإسلاميين المتشددين بالشاه المقرب من الغرب محمد رضا بهلوي وإقامة الجمهورية الإسلامية.

وتعتبر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن مفتاح الاستقرار في الشرق الأوسط يكمن في لجم التمدد الإيراني في المنطقة وكبح أنشطتها في عدد من الدول على رأسها اليمن وسوريا والعراق ولبنان وهي دول تشكل مجالا حيويا لنفوذ إيران.