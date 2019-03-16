دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

أكدت تويتر أنها تختبر ميزة جديدة تتيح للمستخدمين متابعة التغريدات التي ترد على تغريدة معينة بدون الحاجة للتفاعل معها مثل الإعجاب أو الرد عليها وذلك تحت اسم “اشترك في المحادثة”

الفكرة تشبه ميزة “تلقي الإشعارات” في فيس بوك حيث تخبرك بإشعار عند كل تعليق على المنشور، وهنا ستتلقى إشعار عند كل رد أو تفاعل مع التغريدة التي اشترك بمتابعتها من خلال الضغط على أيقونة الجرس.

تظهر الأيقونة عند الدخول إلى صفحة التغريدة المنفردة وذلك في الزاوية اليمنى العليا. وأكدت تويتر الميزة على أنها جزء من عملها لتحويل المنصة إلى حوارية أكثر. ونذكر قبل أيام تحدثنا عن ميزة “إخفاء التغريدات” أيضاً التي تتيح عرض مجموعة من تغريدات المستخدم بشكل متصل ببعض بدون أن تقاطعها تغريدات أخرى.

نلاحظ كيف أن تويتر غيرت من اسلوب وضع تغريدة ما في المفضلة بدءاً من أيقونة النجمة مروراً بأيقونة القلب ووصولاً إلى زر الاشتراك، كل مستخدم يجد طريقته المناسبة والتي قد لا تعني الاحتفاظ بتغريدة ما في مفضلة خاصة على الدوام، انما يكتفي بمتابعة الحديث والنقاش حول التغريدة بدون الحاجة للمشاركة فيه.

التدوينة تويتر تختبر ميزة الاشتراك في المحادثات ظهرت أولاً على عالم التقنية.