دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

أطلقت مسرّعة Jigsaw التابعة لقوقل إضافة خاصة بمتصفح كروم تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتعرف على التعليقات المزعجة والمسيئة وحجبها ومنع ظهورها للمستخدم.

تدعى الإضافة Tune وتتميز بأنها توفر عدة مستويات من “تقبل الإزعاج أو الإساءة” إن صح التعبير، ففي وضعية Zen mode فإنها ستلغي التعليقات بالكامل، وهناك مستويات متدرجة أخرى مثل quiet و blaring التي تميز بين أنواع مختلفة من الإساءة مثل التهجم المباشر و الإهانة.

تعتمد الإضافة مفتوحة المصدر على الواجهة البرمجية Perspective التي كان فريق Counter Abuse Technology في قوقل قد طورها بالتعاون مع المسرعة Jigsaw واستخدمتها كبرى الصحف مثل نيويورك تايمز والغادريان لتختبرها في إدارة التعليقات على مواقعها.

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الجدير بالذكر أن الإضافة مازالت في المرحلة التجريبية لذا قد لا تكون نتائجها دقيقة للغاية، وبالطبع لا تعني أنها حل أكيد للتخلص من كل المحتوى المسموم والمسيء، بل هي طريقة تظهر قوة استخدام التقنية والذكاء الاصطناعي في فهم المحتوى المسيء والتعرف عليه وحجبه قبل أن يظهر للمستخدم.

تدعم الإضافة حالياً التعرف على التعليقات من كبرى المواقع مثل يوتيوب وفيس بوك و تويتر وكل المواقع التي تستخدم نظام إدارة التعليقات Disqus وهي متاحة للتنزيل من متجر إضافات كروم.

التدوينة قوقل تطلق إضافة كروم للتخلص من التعليقات المسيئة ظهرت أولاً على عالم التقنية.