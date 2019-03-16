ملك الأردن يدين في برقية جريمة الاعتداء على المسجدين في نيوزيلندا

وبعث الملك عبدالله الثاني برقية إلى الحاكم العام لنيوزيلندا باتسي ريدي، أعرب فيها عن إدانته واستنكاره الشديدين للجريمة الإرهابية البشعة ضد المصلين في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش الذين كانوا يصلون آمنين صلاة الجمعة، كما نقلت وكالة "بترا".

© AFP 2018 / OFFICE OF PRIME MINISTER OF NEW ZEALAND / AFP

وأكد الملك عبد الله في البرقية موقف الأردن الثابت في التصدي للتطرف والإرهاب الذي لا دين له.

وأعرب الملك في البرقية عن تعازيه لأسر الضحايا، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

Advertisements

وفي وقت سابق من اليوم قال مدير مركز عمليات وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردني السفير سفيان القضاة في بيان إن "عدد الأردنيين الذين استشهدوا جراء الحادث الإرهابي في نيوزيلندا ارتفع إلى ثلاثة شهداء بعد وفاة أحد المصابين وأنه تم إبلاغ ذويه".

وأعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، في وقت سابق، أمس الجمعة، مقتل 49 شخصا وإصابة أكثر من 20 بجروح خطيرة إثر إطلاق نار في المسجدين. وأكدت أن "الشرطة ألقت القبض على أربعة لهم آراء متطرفة، لكنهم لم يكونوا على أي قائمة من قوائم المراقبة"، مضيفة أنه "تقرر رفع درجة التهديد الأمني لأعلى مستوى".

ووصل عدد ضحايا الحادث إلى 50 قتيلا بعد إعلان أسرة السعودي محسن المزيني عن وفاته.