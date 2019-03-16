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سياسي كردي: دعوة روسيا بتسليم المعتقلين لسوريا لن تلقى قبولا لدى "قسد"

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© REUTERS / RODI SAID

وأوضح طلال محمد، في اتصال هاتفي لـ"عالم سبوتنيك"، اليوم، السبت، أن الدعم الأمريكي لقوات "قسد" يهدف إلى القضاء على الإرهاب في سوريا، مما يعنى أن دعوة موسكو لن تلقى قبولا، ولن تسمح واشنطن لـ"قسد" بتسليم المعتقلين إلى دمشق، خاصة بعد أن أفرج النظام السوري عن معتقلين إرهابيين منذ فترة.

واعتبر طلال محمد أن وضع مشروع سياسي ديمقراطي سوري جديد هو الحل الوحيد للأزمات الحالية، بالإضافة لتحقيق توافق مقبول بين كافة الأطياف السورية؛ لبناء سورية جديدة.

وأكد طلال محمد، الرئيس المشترك لـ"حزب السلام الديمقراطي" الكردستاني، أن تحقيق ذلك سيوضح مصير المتطرفين، سواء بإعادتهم لبلدانهم أو محاكمتهم في شمال سوريا.

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