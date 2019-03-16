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© REUTERS / RODI SAID
واعتبر طلال محمد أن وضع مشروع سياسي ديمقراطي سوري جديد هو الحل الوحيد للأزمات الحالية، بالإضافة لتحقيق توافق مقبول بين كافة الأطياف السورية؛ لبناء سورية جديدة.
وأكد طلال محمد، الرئيس المشترك لـ"حزب السلام الديمقراطي" الكردستاني، أن تحقيق ذلك سيوضح مصير المتطرفين، سواء بإعادتهم لبلدانهم أو محاكمتهم في شمال سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر سياسي كردي: دعوة روسيا بتسليم المعتقلين لسوريا لن تلقى قبولا لدى "قسد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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