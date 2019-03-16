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© REUTERS / Abduljabbar Zeyad
وأكدت "مقتل 25 من الحوثيين بينهم ثلاثة قيادات هم عبدالله صالح عبده الباجني، ورشيد علي أحمد تاج الدين، عبدالملك أحمد القابلي".
ولفتت إلى "تكبيد الحوثيين خسائر فادحة في العتاد والأرواح الأسابيع الماضية في جبهة البرح".
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن... ألوية العمالقة تعلن مقتل 25 مسلحا من "الحوثيين" بعملية عسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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