شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. وفاة طفل وإصابة 6 أشخاص في حريق منزل بـ«ضمد» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - جازان:

تُوفي طفل وأُصيب 6 أشخاص جراء حريق اندلع اليوم السبت في أحد المنازل بمحافظة ضمد بجازان.

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى القحطاني، أنه ورد اليوم للدفاع المدني بلاغ يفيد بنشوب حريق في منزل بمحافظة ضمد، مبيناً أنه “بعد وصول الفرقة إلى الموقع تبين أن النيران اندلعت في غرفة بالدور الأول، بمبنى مكون من دورين، وملحق، وتمت السيطرة على الحريق”.

وأضاف: الحادث أسفر عن وفاة طفل وإصابة 6 أشخاص، ونقل 5 مصابين عن طريق مواطنين، ونقل الهلال الأحمر حالة واحدة.