شكرا لقرائتكم خبر عن ما حقيقة «سيول مارس» على المملكة؟.. توضيح من «الأرصاد» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، صحة الأخبار المتداولة عن توقعات بأمطار وسيول تجتاح مناطق المملكة خلال الشهر الجاري. وأكدت “الأرصاد” في تغريدة بحسابها على تويتر، أن توقعاتها خلال شهرمارس2019م تشير إلى أمطار أقل وحول المعدل. يُذكر أن شائعات كانت قد انتشرت خلال الأيام الماضية تشير إلى ارتفاع في معدل الأمطار بالمملكة وتوقعات بحالة من السيول تعم أغلب المناطق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ما حقيقة «سيول مارس» على المملكة؟.. توضيح من «الأرصاد» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.