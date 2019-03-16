انت الان تتابع إرهابي نيوزيلندا يمثل أمام المحكمة بتهمة القتل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مثُل الأسترالي "برينتون تارنت" منفذ الهجوم الإرهابي على مسجدين الجمعة في كرايست تشيرش بنيوزيلندا، أسفر عن مقتل 49 شخصًا، اليوم السبت، أمام محكمة بالمدينة حيث وجهت إليه تهمة القتل. واستمع مدرب اللياقة البدنية السابق والناشط اليميني، وهو مكبل اليدين ويرتدي قميصا أبيض يلبسه المعتقلون، إلى التهمة الموجهة إليه، وهو لم يتقدم بطلب للإفراج عنه بكفالة وسيظل في السجن حتى مثوله مجددا أمام المحكمة في 5 أبريل. واعتقلت السلطات النيوزيلندية 3 رجال وامرأة على خلفية الهجوم، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وبث أحد المسلحين عملية القتل في مسجد النور، الواقع في مدينة كرايست تشيرتش في نيوزيلندا، بواسطة كاميرا غو برو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بحسب مصادر عديدة، أشارت أيضا إلى أن الحساب على فيسبوك يعود لشخص اسمه برينتوت تارانت. وعرف عن تارانت أنه أسترالي لأبوين بريطانيين، ونشر بيانا مثيرا حول معتقداته