بعد تزايد تظاهرات الجزائريين ضده.. إلى متى يصمد بوتفليقة؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي بعد مشاركة مئات الآلاف في تظاهرة وسط العاصمة الجزائر الجمعة، وصفت بأنها الأكبر منذ بداية الاحتجاجات الشهر الماضي ضد حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يتساءل البعض هل يستطيع الرئيس بوتفليقة الصمود أمام تلك الموجة المتصاعدة وإلى متى؟.

واحتشد المحتجون في شوارع وميادين العاصمة بعد صلاة الجمعة، وحمل الكثير منهم العلم الجزائري، كما شهدت مدن أخرى مظاهرات من بينها بجاية ووهران وباتنة وتيزي وزو.

وقدرت أعداد الحشود بمئات الآلاف لكن لم تصدر تقديرات لها من الشرطة، وتراجعت الأعداد إلى الآلاف قبل حلول الظلام.

وقالت الشرطة الجزائرية إنها اعتقلت أناسا شاركوا في أعمال تخريب وسرقة وتدمير لممتلكات عامة وخاصة، ولم ترد أنباء عن اشتباكات عنيفة، لكن السلطات قالت إن 75 محتجا اعتقلوا وأصيب 11 شرطيا بجروح طفيفة.

وتراجع بوتفليقة عن قراره الترشح لولاية جديدة ،الاثنين الماضي، بعد احتجاجات شعبية ضده، لكنه لم يعلن تنحيه على الفور، إذ يعتزم البقاء في السلطة لحين صياغة دستور جديد.

ورفض الجزائريون هذا العرض وطالبوا الرئيس البالغ من العمر 82 عاما بالتنحي وتسليم السلطة لجيل شباب القادة ممن سيتمكنون من إتاحة وظائف والقضاء على الفساد.

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وبدأ بوتفليقة يفقد حلفاءه بوتيرة متسارعة في الأيام القليلة الماضية بعد عودته من رحلة علاج في سويسرا.

وقال قيادي بارز في الحزب الحاكم خلال مقابلة مساء الخميس إن بوتفليقة أصبح "تاريخا الآن".

وتعد التصريحات التي أدلى بها حسين خلدون لقناة النهار التلفزيونية ضربة جديدة لبوتفليقة الذي كان يأمل في تهدئة الجزائريين بالتعهد باتخاذ خطوات لتغيير الساحة السياسية التي يهيمن عليها هو والمقربون منه منذ عقود.

وأصبح خلدون، وهو متحدث سابق باسم الحزب الحاكم، أحد أهم المسؤولين في الحزب الذي أعلن انشقاقه عن بوتفليقة. وقال إنه يتعين على الحزب أن يتطلع إلى المستقبل وأن يدعم أهداف المحتجين.

قال وزير سابق على صلة بالمقربين من بوتفليقة إن الرئيس ربما لا يصمد نظرا لتزايد الضغوط عليه من كافة الطبقات الاجتماعية في الجزائر.

وقال الوزير ،الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن اللعبة انتهت وبوتفليقة لا يملك خيارا سوى التنحي الآن.

والجزائر منتج كبير للنفط والغاز، ولم تتأثر حتى الآن الصادرات بتلك الاضطرابات، وقال مصدر في شركة سوناطراك الجزائرية الحكومية للطاقة:إن" الاحتجاجات لم تؤثر على أكبر حقل نفطي وهو حاسي مسعود وحقل حاسي الرمل للغاز".