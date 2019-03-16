تفاصيل تحطم مروحية لـ «قوات حفظ السلام» وإصابة 20 شخصًا بالسودان

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أصيب 20 عنصرًا من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان، جراء تحطم مروحية كانت تقلهم، شرقي البلاد.
وقال باوراج أولوج أكولاتون، وزير الإعلام في ولاية مايووت، إن المروحية تحطمت، الجمعة، أثناء محاولتها الهبوط اضطراريًا في مطار مدينة "فقاك"، عاصمة الولاية.
وأوضح أن المروحية أقلعت من المطار ذاته، وعادت بعد دقائق للهبوط اضطراريًا جراء عطل فني، إلا أنها اصطدمت بأشجار، ما تسبب بسقوطها. وفقًا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول.
وأكد "أكولاتون" إصابة جميع الركاب، وهم 20 فردًا من القوات الأممية، مشيرًا أن عنصرًا روانديًا أصيب بجراح خطيرة.
وأضاف أن القوة كانت في طريق العودة إلى قاعدتها بمدينة "ملكال" (شمال شرق)، بعد انتهاء مهمة لتقييم الأوضاع الأمنية في فقاك، استمرت 5 أيام.
يشار إلى أن حادثًا مشابهًا وقع في مدينة أبيي (شمال)؛ لقي فيه 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 من القوات الأممية، في فبراير الماضي.
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