حداد 3 أيام في نواكشوط.. وفاة الرئيس الموريتاني الأسبق ولد أحمد لولي

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت السلطات الموريتانية، السبت، وفاة الرئيس الأسبق محمد محمود ولد أحمد لولي، عن عمر ناهز 76 عامًا.

وقررت الرئاسة الحداد في البلاد لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من السبت.

وتولى ولد أحمد لولي رئاسة موريتانيا في الفترة بين 3 يونيو 1979، عقب استقالة الرئيس الأسبق العقيد المصطفى ولد محمد السالك، قبل أن يتنازل عن المنصب في 4 يناير 1980، ليتولى المقدم محمد خونا ولد هيدالة رئاسة البلاد.

واعتزل ولد أحمد لولي الحياة السياسية منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، قبل أن يحضر حفل تنصيب الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، صيف 2007، ثم حضر بعد ذلك بعض الأنشطة إلى جانب الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، سنة 2015.

وانخرط الرئيس الراحل في الجيش الموريتاني منذ العام 1960، وتولى عدة مواقع قيادية.

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في حين انضم لاحقاً لـ"لجنة الوطنية للإنقاذ الوطني"، بعد أن تمكنت، بقيادة قائد الجيش وقتذاك المصطفى ولد محمد السالك، من إنهاء سلطة الرئيس الأسبق، المختار ولد دادة، في العاشر من يوليو 1978 بانقلاب غير دموي.

وتولى لولي الرئاسة عقب استقالة ولد محمد السالك على خلفية تبعات أزمة "حرب الصحراء".

والرئيس الراحل من مواليد مدينة تجكجة بموريتانيا (يناير 1943)، درس في جامعة غانا، ووصل في الجيش الموريتاني إلى رتبة مقدم.