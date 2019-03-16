العراق.. عسكريون مفصولون يعتصمون للمطالبة بإعادتهم للخدمة

بغداد/علي جواد/الخليج 365

يواصل مئات من عناصر الجيش والشرطة العراقية المفصولين من وظائفهم، الاعتصام لليوم السابع على التوالي وسط العاصمة بغداد، للمطالبة بإعادتهم إلى الخدمة العسكرية.

وكانت وزارتا الدفاع والداخلية، قررتا فصل مئات من عناصرها من محافظات نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، وديالى، على فترات زمنية مختلفة بدأت نهاية 2014، بعد اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي لمقار عسكرية فيها.

وبدأ المفصولون اعتصامهم الأحد، في "ساحة التحرير"، وتعرض أربعة منهم في وقت سابق إلى الإغماء جراء الأمطار والبرد القارس، نقلوا على إثره إلى المستشفى، بحسب أحد المعتمصين.

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وفي تصريح للأناضول، قال ياسر المحمدي، أحد عناصر الشرطة المفصولين: "للأسف نحن هنا في اعتصام مفتوح لليوم السابع على التوالي، لكن لغاية الآن لم يسمع أي مسؤول حكومي لمطالبنا".

وأضاف: "تحملنا سوء الأحوال الجوية والبقاء سبعة أيام في العراء دليل على سوء أوضاعنا الإنسانية، نحن فصلنا من الخدمة بقرارات ارتجالية وخاطئة، ولا نطلب سوى إنصافنا وإعادتنا إلى الخدمة".

وعقب اقتحام "داعش" لمدينة الموصل (شمال) صيف العام 2014، فرّ آلاف الجنود والضباط من الجيش والشرطة دون قتال، وامتد الانهيار في المؤسسة العسكرية ليشمل بعد يوم واحد محافظتي صلاح الدين (شمال) والأنبار (غرب) وبعد أيام سقطت أجزاء من محافظتي ديالى (شرق) وبابل (جنوب) بيد التنظيم.

وتمكنت بغداد، خلال العامين الماضيين، من استعادة المدن والبلدات التي سيطر عليها "داعش"، والتي كانت تشكل نحو ثلث مساحة البلاد، لكن التنظيم ما يزال يحرّك بعض الخلايا في المناطق الصحراوية والحدودية مع سوريا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.