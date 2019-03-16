مصر تعلن مقتل 4 من مواطنيها في مجزرة نيوزيلندا

القاهرة / الخليج 365

أعلنت السلطات المصرية، السبت، مقتل 4 من مواطنيها بالهجوم الإرهابي الذي طال مصلين بمسجدين في نيوزيلندا، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وقالت نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في بيان، إن طارق الوسيمي، سفير القاهرة لدى نيوزيلندا، أكد أن الشرطة عقدت اجتماعا مع أسر شهداء ومصابي حادث المسجدين، السبت، في الرابعة عصرا بتوقيت نيوزيلندا (4:00 ت.غ).

وذكر السفير - وفق البيان - أنه تم إبلاغه خلال الاجتماع، أن الضحايا المصريين في الحادث الإرهابي بلغ عددهم أربعة، وتم نقل جثامينهم إلى المستشفى.

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وأوضح أنه تم تعيين مرافق لكل عائلة من عائلات الضحايا لمساعدتهم، ونقل أو دفن الجثامين ابتداء من الثلاثاء المقبل.

وقالت "عبد الشهيد" في البيان ذاته، إنها "تتقدم بأسمى آيات العزاء في شهداء الوطن، داعية الله أن يتغمدهم برحمته، وأن يلهم الأسر الصبر والسلوان، في هذا الحادث الإرهابي الخسيس".

وفي وقت متأخر من مساء الجمعة، قالت الوزيرة ذاتها بمداخلة هاتفية مع برنامج متلفز، إنه لم يتم التأكد من وجود مصريين بين الضحايا ولكن تقديرات تشير إلى وجود 4 مفقودين.

وقتل 50 شخصا وأصيب آخرون، في هجوم إرهابي مزدوج استهدف مسجدين بمدينة كرايتس تشيرش النيوزيلندية، أثناء صلاة الجمعة، وفق آخر محصلة للشرطة.

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