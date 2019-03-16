ارتفاع عدد القتلى الأردنيين في مجزرة نيوزلندا إلى 4

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، السبت، ارتفاع عدد القتلى من مواطنيها، في المجزرة التي شهدتها نيوزلندا الجمعة، إلى أربعة أشخاص.

ونقلت الوزارة في بيان عن مركز العمليات التابع لها، أن عدد الضحايا الأردنيين جراء الحادث الإرهابي في نيوزيلندا، "ارتفع إلى أربعة شهداء بعد وفاة أحد المصابين".

وسبق أن أعلنت الخارجية الأردنية السبت، عن "ارتفاع عدد شهداء هجوم نيوزلندا إلى ثلاثة"، قبل أن تعلن عن وفاة الرابع.

وقتل 50 شخصا وأصيب آخرون، في هجومين إرهابيين استهدفا مسجدين بمدينة كرايتس تشيرش النيوزيلندية، أثناء صلاة الجمعة، وفق آخر محصلة للشرطة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.