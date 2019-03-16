قوات_الاحتلال تعتقل مقدسيين

الخليج - واس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، شابين فلسطينيين من مدينة القدس المحتلة، أثناء خروجهما من المسجد الأقصى المبارك. وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أحمد أبو صبيح، ومحمد أبو عبيدة، واقتادتهما إلى أحد مراكز التحقيق.

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