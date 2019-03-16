تعليم عسير يحقق المركز الأول في الأولمبياد العلمي

ابها

حققت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير مراكز متقدمة على مستوى المملكة في الأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات .

وأسفرت النتائج عن فوز الطالب تميم محمد الهلالي، بالمركز الأول

في أولمبياد العلوم للمرحلة الابتدائية ، والطالبة ليان محمد عيد بالمركز الثاني في أولمبياد الفيزياء للمرحلة الثانوية، والطالبة لبنى عائض العمري بالمركز السابع في أولمبياد العلوم للمرحلة الابتدائية ، والطالب صالح أحمد صالح بالمركز السابع في أولمبياد العلوم للمرحلة المتوسط، والطالب تركي خالد عبدالله الأحمري بالمركز السابع ، في أولمبياد الكيمياء للمرحلة الثانوية .

من جهته قدم المدير العام للتعليم في المنطقة بالإنابة الأستاذ سعد الجوني ، التهنئة للفائزين والفائزات ، وثمن جهود أسرهم ومدارسهم وإدارة النشاط الطلابي .