بعد هجوم نيوزلندا .. #المملكة في #الأمم_المتحدة: حذرنا مرارًا من الخطابات العنصرية

صحيفة الخليج الالكترونية

قال سفير المملكة لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، خلال كلمة وفد السعودية في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف: إن بلاده حذرت مرارًا من الخطابات العنصرية المعادية للثقافات.

وأضاف السفير المعلمي: قلقون من الخطابات والسياسات العنصرية في بعض الدول.. ومن تساهل بعض الدول مع خطابات التطرف والكراهية.

وأشار إلى تصريح نواب برلمان في بعض الدول بخطابات الكراهية علانية.