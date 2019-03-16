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صحيفة الخليج الالكترونية
قال سفير المملكة لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، خلال كلمة وفد السعودية في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف: إن بلاده حذرت مرارًا من الخطابات العنصرية المعادية للثقافات.
وأضاف السفير المعلمي: قلقون من الخطابات والسياسات العنصرية في بعض الدول.. ومن تساهل بعض الدول مع خطابات التطرف والكراهية.
وأشار إلى تصريح نواب برلمان في بعض الدول بخطابات الكراهية علانية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد هجوم نيوزلندا .. #المملكة في #الأمم_المتحدة: حذرنا مرارًا من الخطابات العنصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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