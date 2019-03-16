في انتخابات 2019.. هل تعيد رئاسية تونس نظام بن علي؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قبيل 6 أشهر من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية التونسية، بدأ الحديث مجددا عن عودة رموز النظام السابق لزين العابدين بن علي إلى المشهد السياسي.

الحديث عن عودة رموز بن علي، جاء تزامنا مع حديث مماثل عن استعادة الرئيس الباجي قايد السبسي بقيادات بن علي "الهارب" لدعمه في الانتخابات.

وفي الساعات الأخيرة، بدأ حزب "نداء تونس" في مغازلة رموز نظام الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي ،الذي أطاحت به ثورة يناير2011، قصد إثراء الحزب بوجوه سياسية لها دراية وخبرة، في مسعى إلى إنقاذ الحزب و العودة إلى الحكم خلال الانتخابات المرتقب بالبلاد.

وقال رئيس الهيئة السياسية لحزب حركة نداء تونس حافظ قائد السبسي في تصريحات صحفية، أن حزبه يقود مشاورات متقدمة مع عدد كبير من الوجوه السياسية البارزة والمؤثرة في المشهد العام.

وأضاف أن الهدف من هذه المشاورات والمساعي هو تدعيم هياكل الحزب ليتمّكن من لعب دور أساسي في إنقاذ تونس و في العودة بحزب نداء تونس إلى مكانته الحقيقية في المشهد السياسي.

وشدّد حافظ قائد السبسي على أن نداء تونس سيعقد مؤتمره الانتخابي في مطلع أبريل المقبل، لترميم بيته الداخلي وانتخاب قيادة "وطنية"، للخروج من الأزمة الحالية بعد "عاصفة" الاستقالات ،التي ضربت الحزب وحولته من حزب حاكم إلى ”حزب في المعارضة.

عبير موسي، التي عُرفت بعدائها الشديد للثورة وبالإساءة إلى رموزها، وولائها الأعمى للنظام السابق، كانت آخر حلقات ظهور وعودة رموز بن علي، إلى تكوين حزب سياسي تحت اسم "الحزب الدستوري الحر".

وجاء الحزب الجديد لموسي، تأثّراً بالحزب الحر الدستوري الذي أسّسه الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة، والتجمّع الدستوري الديمقراطي المنحل الذي أسّسه الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وزاد بروز موسي في المرتبة الرابعة، في نتائج سبر الآراء للشخصيات التي يرى التونسيون أنّها الأقدر على قيادة البلاد، لشهر فبراير الماضي، مخاوف التونسيين من أن تعيد نتائج الانتخابات فلول النظام السابق إلى تونس، وإلى الساحة السياسية.

وتكمن مخاوف التونسيين من موسي في أنها تتّخذ من معاداة الإسلاميين و"إقصائهم من تونس"، تماماً كما فعل النظام السابق، برنامجاً انتخابياً.

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كما أصبح ظهور موسي في بعض وسائل الإعلام لافتاً خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً أنها لم تضيّع الفرصة في شتم الإسلاميين، وتوجيه الاتّهامات إليهم، وهو ما أثار حفيظة كثيرين.

وذهب بعض السياسيين إلى اعتبار أن الثورة أخطأت حينما كانت "رحيمة" برموز النظام السابق وبمن ساعدوه على حكم البلاد بالحديد وممارسة الاستبداد.

تجدر الإشارة إلى أن تونس في العام الماضي 2018، شهدت عدّة تحوّلات اقتصاديّة وسياسية وحتّى اجتماعية كبرى، واعتُبر عام الصدمات التي بدأت ولم تنتهِ بالصراع السياسي الذي طال رأسيْ السلطة في تونس، مروراً بقرار إنهاء التوافق بين الأحزاب الرئيسية، وصولاً إلى تحولات اجتماعية، وتحذيرات من إفلاس.

وينافس في تلك الانتخابات بحسب تقارير إعلامية الرئيس الحالي الباجي قايد السبسي عن حزب نداء تونس الحاكم، في حين يدخل السباق رئيس الحكومة الحالية يوسف الشاهد والرئيس السابق المنصف المرزوقي وأنباء عن وجود راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة.

وفي انتخابات 2014، حلت النهضة في المرتبة الثانية وشاركت في حكومة الحبيب الصيد ضمن تحالف رباعي لكنها لم ترشح أحدًا من صفوفها في الانتخابات الرئاسية التونسية 2014.

وتأتي انتخابات الرئاسة هذا العام وسط تراجع في الاقتصاد التونسي وإضرابات واحتجاجات شعبية شبه يومية.

في حين، ذكرت تقارير أن نحو 75% من شباب تونس ونسائها لا يرغبون بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرّر إجراؤهما في نهاية عام 2019 الجاري.

ومن المزمع إجراء الانتخابات الرئاسية نهاية العام الجاري تحديدًا في نوفمبر المقبل.