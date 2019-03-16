مولر يؤرق ترامب.. ما قصة التقرير الأسود الذي يهدد الرئيس الأمريكي؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي لا يزال التقرير السري الذي يعده المحقق الأمريكي روبرت مولر، والذي قد يخرج بمزيد من الحقائق التي قد تدين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ينتظره الأمريكيون، خصوصا المعارضة منها لترامب.

وقبل أيام، كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن موعد إعلان المدّعي العام، روبرت مولر، تقريره بشأن نتائج التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، والذي استمر عامين.

وأكدت الشبكة أن وزارة العدل الأمريكية​ تستعد لإعلان إتمام تقرير المحقق مولر​، الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أن وزير العدل الأمريكي، وليام بار، سيراجع التقرير وسيسلم ملاحظاته للكونجرس.

يذكر أن المحقق مولر حقق في التدخل الروسي خلال الانتخابات الرئاسية عام 2016، لصالح الرئيس الأمريكي ​ترامب​.

واتهمت جهات أمريكية روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية ومساعدة ترامب في الوصول إلى الرئاسة والتغلب على منافسته هيلاري كلينتون.

ولم تسفر التحقيقات التي قادها مولر عن اتهام مباشر يوجَّه إلى ترامب، بل أدّت إلى اتهامات متعددة وإدانات وُجهت إلى 34 شخصاً.

وأقر 6 من مساعدي ترامب إلى الآن بارتكابهم مخالفات، من بينهم مايكل كوهين، محامي ترامب السابق؛ وبول مانافورت، الذي كان مديراً لفريق حملة ترامب.

في السياق، اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل ووكالة المخابرات المركزية بالتجسس عليه في عهد سلفه باراك أوباما، وعبر عن أمله بأن يتعرض المحقق الخاص روبرت مولر لهذا الأمر.

وفي تغريدة على تويتر، قال ترامب إن هناك أدلة على التجسس عليه من مسؤولي مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل ووكالة المخابرات المركزية في عهد أوباما منذ عام 2015، مستشهدا بمحضر شهادة العميل السابق في مكتب التحقيقات الفدرالي بيتر ستروزك التي وصفها بالمدمرة.

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وفي تغريدة ثانية، قال ترامب إنه كان معروفا لدى الجميع أنه لم تكن هناك أي جريمة عند تعيين المحقق الخاص مولر، معربا عن أمله بأن يتعرض تقرير مولر لهذا الأمر.

وختم الرئيس الأميركي سلسلة تغريداته الصباحية بالقول إنه لا يمكن أن يحدث مثل هذا الأمر لأي رئيس مرة أخرى.

وقبل أسبوع، أصدرت محكمة أميركية حكما بالسجن 47 شهرا بحق بول مانافورت المدير السابق للحملة الانتخابية لترامب، وذلك في أولى القضايا التي حولها مولر إلى القضاء.

وفي نهاية يناير أكد وزير العدل بالإنابة ماثيو ويتكر أن مولر شارف على الانتهاء من تحقيقاته، مضيفا "أتطلع إلى أن يقدم مولر تقريره النهائي (...) في أقرب وقت ممكن".

ويحاول مولر المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي وفريقه منذ عام ونصف العام معرفة إذا كان هناك تواطؤ أو تعاون بين فريق حملة ترامب للانتخابات الرئاسية وموسكو عام 2016.

تجدر الإشارة إلى أن المحقّق الخاص، روبرت مولر، يقود منذ أكثر من عام، تحت إشراف وزارة العدل، تحقيقاً في شبهات التواطؤ بين حملة ترامب الانتخابية وروسيا.

الجدير بالذكر أن هذه التحقيقات قد بدأت بعد إقالة جيمس كومي في مايو 2017، ومن ثم جاء تعيين المحقق مولر من قبل وزارة العدل لتولي التحقيقات بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية 2016، واحتمال وجود تواطؤ بين حملة ترامب وروسيا.