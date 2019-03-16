آخرها مذبحة نيوزيلندا.. أبرز الهجمات الإرهابية ضد المسلمين في الغرب

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي ليس الأول من نوعه، بل هو استمرار لحلقة في سلسلة دموية من الجرائم المروعة التي تطارد المسلمين في البلدان الغربية..

مذبحة المسجدين في مدينة كرايست تشيرتش بجزيرة ساوث آيلاند، في نيوزيلندا، واحدة من الانتهاكات والجرائم التي تكال بحق الأقليات المسلمة في تلك البلدان، فتعتبر هيئات حقوقية وإسلامية الهجمات على المساجد مؤشرا على تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا في العالم، خاصة مع تنامي تيار اليمين المتطرف والأحزاب الشعبوية.

استهداف مسجدان في في نيوزيلاندا والذي أسرف عن مقتل أكثر من 50 شخصا، سبقه هجمات مماثلة في بلدان غربية أخرى لعل أهمها التي كانت في 28 يناير 2017، حين التهم حريق معظم مسجد في بلدة فيكتوريا قرب مدينة هيوستن بولاية تكساس الأميركية، إثر قرارات أصدرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تستهدف المسلمين واللاجئين.

وبعدها بيوم، قُتل ستة أشخاص على الأقل في إطلاق نار على مسجد بمقاطعة كيبيك الكندية.

وشهدت لندن في 19 يونيو 2017 حادث دهس استهدف مصلين قرب مسجد، أسفر عن مقتل شخص وإصابة عشرة أشخاص.

وفي 28 سبتمبر 2016 انفجرت عبوة ناسفة في مسجد بمدينة دريسدن الألمانية، وبعدها بشهرين كتب عنصريون متطرفون شعارات معادية للمسلمين على جدران مسجد بمدينة بوردو الفرنسية.

واليوم تعيش نيوزيلندا صدمة مروعة، بعدما بث يميني متطرف على فيسبوك مباشرة المذبحة التي نفذها في مسجدين بمدينة كرايست تشيرتش أثناء خطبة الجمعة، متسببا في مقتل 49 شخصا وإصابة نحو خمسين آخرين، بينهم أطفال.

وقبل أشهر، كان مرصد الإسلاموفوبيا التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، أعلن أن التمييز والتعصب ضد المسلمين بلغا أعلى مستوياتهما نهاية 2018، جاء ذلك في التقرير السنوي الثاني عشر للمرصد والذي يغطي المدة من يونيو/حزيران 2018 إلى فبراير 2019.

وكشف التقرير أنه بعد أن سجلت ظاهرة الإسلاموفوبيا انخفاضا طفيفا خلال العام الماضي، تصاعدت من جديد موجة الخوف من الإسلام وخطابات الكراهية.

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وأشار إلى أن التمييز والتعصب ضد المسلمين ما انفكا يتزايدان منذ يونيو 2018، حتى بلغا أعلى مستوياتهما نهاية العام.

وأوضح التقرير أن ظاهرة كراهية الإسلام بدت بمثابة رد فعل غير عقلاني من بعض الحكومات في مواجهتها مسألة التطرف بسبب إلقائها اللوم بشكل واضح على كافة المجتمعات الإسلامية دون استثناء.

وأكد أن بعض الدول تضفي الطابع المؤسسي على الإسلاموفوبيا، مشيرا إلى أن الخوف من الإسلام أصبح سلوكا رسميا باعتبار هذا التوجه جزءا لا يتجزأ من السياسة الحكومية بسبب استيلاء شخصيات وأحزاب سياسية يمينية متطرفة ومناهضة للإسلام على الحكومات.

من جانبه، لفت الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين في مقدمة التقرير، انتباه صانعي القرار في العالم الإسلامي إلى أن اتجاه الخوف من الإسلام لا يزال ينذر بالخطر.

ودعا في الوقت ذاته إلى بذل المزيد من الجهود من قبل كافة الدول الأعضاء للتصدي لهذه الآفة في شموليتها، ولاسيما من خلال السياسات الوطنية، بما في ذلك مناهج التعليم الوطنية.