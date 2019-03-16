- 1/2
- 2/2
وقال مدير الإعلام بالبرلمان السوداني، صلاح حسين، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "وصل وفد من الكونغرس الأمريكي إلى الخرطوم، وسيجري لقاء مع مدير جهاز الأمن والمخابرات اليوم السبت، كما سيجري لقاءات غدا الأحد مع رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الخارجية والعدل".
© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول، تفجرت في بادئ الأمر بسبب زيادات في الأسعار ونقص في السيولة لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير القائم منذ ثلاثة عقود.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومن حين لآخر استعملت الذخيرة الحية لتفريق المظاهرات.
ويقول نشطاء في مجال حقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 45 قتلوا بينما تقدر الحكومة عدد القتلى بثلاثين بينهم اثنان من أفراد الأمن، واعتقل نشطاء وأفراد من المجتمع المدني وصحفيين.
كانت هذه تفاصيل خبر وفد من الكونغرس الأمريكي يلتقي مسؤولين سودانيين في الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.