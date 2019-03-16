انت الان تتابع جهود مصرية لوقف التصعيد بين إسرائيل وحماس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تولت مصر مهام الوساطة لوقف التصعيد المحتمل بين حركة حماس وإسرائيل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك في إطار مساعي القاهرة لإيجاد صيغة اتفاق بين الجانبين؛ لتجنب اندلاع صراع عسكري موسع في منطقة القطاع. وحسب ما جاء في وكالة الأنباء الأمريكية أسوشيتد برس، فإن الغارات الإسرائيلية، التي شنها جيش الاحتلال خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، جاءت في أعقاب سقوط مجموعة من الصواريخ على مدينة تل أبيب، خلال الساعات القليلة الماضية، ما أدى إلى غارات إسرائيلية استهدفت 100 موقع بالقطاع.

وأشارت الوكالة الأمريكية، استنادا إلى مصادرها داخل قطاع غزة، إلى أن التصعيد الحالي من جانب القوات الإسرائيلية، يأتي متزامنا مع الوساطة المصرية؛ للتوصل إلى اتفاق للهدنة بين حركة حماس وجيش الاحتلال. وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية أنه تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وغزة، بعد تصعيد مفاجئ خلال

Advertisements