جهود مصرية لوقف التصعيد بين إسرائيل وحماس

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تولت مصر مهام الوساطة لوقف التصعيد المحتمل بين حركة حماس وإسرائيل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك في إطار مساعي القاهرة لإيجاد صيغة اتفاق بين الجانبين؛ لتجنب اندلاع صراع عسكري موسع في منطقة القطاع. وحسب ما جاء في وكالة الأنباء الأمريكية أسوشيتد برس، فإن الغارات الإسرائيلية، التي شنها جيش الاحتلال خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، جاءت في أعقاب سقوط مجموعة من الصواريخ على مدينة تل أبيب، خلال الساعات القليلة الماضية، ما أدى إلى غارات إسرائيلية استهدفت 100 موقع بالقطاع.
وأشارت الوكالة الأمريكية، استنادا إلى مصادرها داخل قطاع غزة، إلى أن التصعيد الحالي من جانب القوات الإسرائيلية، يأتي متزامنا مع الوساطة المصرية؛ للتوصل إلى اتفاق للهدنة بين حركة حماس وجيش الاحتلال. وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية أنه تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وغزة، بعد تصعيد مفاجئ خلال
وأشارت الوكالة الأمريكية، استنادا إلى مصادرها داخل قطاع غزة، إلى أن التصعيد الحالي من جانب القوات الإسرائيلية، يأتي متزامنا مع الوساطة المصرية؛ للتوصل إلى اتفاق للهدنة بين حركة حماس وجيش الاحتلال.
وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية أنه تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وغزة، بعد تصعيد مفاجئ خلال الساعات الماضية، الذي أدى إلى استهداف 100 موقع في قطاع غزة.
وقال بيان للجناح العسكري لحماس: إن الحركة "ليست مسؤولة عن إطلاق الصواريخ الليلة الماضية باتجاه العدو"، مضيفا أن ذلك حدث خلال زيارة قام بها وفد أمني مصري إلى غزة، بغية التوصل إلى اتفاق هدنة بين الجانبين، لمنع اشتعال صراع عسكري في الأيام المقبلة.
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