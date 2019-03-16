انت الان تتابع مقتل فلسطيني وإصابة آخرين في هجوم مسجد نيوزيلندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

هجوم نيوزيلندا

أعلنت دولة فلسطين ورود معلومات تشير إلى مقتل وإصابة عدد من رعاياها في الهجومين الإرهابيين على المسجدين بمدينة كرايست تشيرتش في نيوزيلندا، واللذين راح ضحيتهما 49 شخصا، إذ قال سفير فلسطين لدى أستراليا ونيوزيلندا، «عزت عبد الهادي»، إن: «جالية بلاده أبلغته بمقتل فلسطيني على الأقل، وإصابة عدد في الهجومين، موضحا أن السفارة تتابع اتصالاتها مع الجهات المختصة في نيوزيلندا للحصول على معلومات وبيانات رسمية»، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا، نقلتها عنها وكالة سبوتنيك الروسية.

وأعلنت الشرطة النيوزيلندية، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا إلى 49 قتيلا، مشيرة إلى محاكمة مشتبه به في تنفيذ الهجوم غدا السبت. وقال مفوض الشرطة، مايك بوش، في مؤتمر صحفي، إن «إجمالي الضحايا 49 قتيلا»، مشيرا إلى اتهام شخص واحد في أواخر العشرينيات بتهمة القتل، موضحا: