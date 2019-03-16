مقتل أردني وإصابة 8 آخرين في هجوم نيوزيلندا

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هجوم نيوزيلندا
أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن هجوم نيوزيلندا الإرهابي الذي وقع صباح اليوم الجمعة، أسفر عن مقتل أحد مواطنيها وجرح 8 آخرين، ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن الناطق باسم وزارة الخارجية السفير سفيان القضاة، قوله إنه تم «استشهاد مواطن أردني وإصابة 8 مواطنين أردنيين آخرين خلال الاعتداء الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا»، متابعًا: «مركز عمليات وزارة الخارجية وبالتنسيق مع السفارة الأردنية في أستراليا يقوم بمتابعة الأوضاع الصحية للمصابين والتأكد من حصولهم على الرعاية الصحية الكاملة»، وفقًا لسبوتنيك.
وأعلنت الشرطة النيوزيلندية، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا إلى 49 قتيلا، مشيرة إلى محاكمة مشتبه به في تنفيذ الهجوم غدا السبت. وقال مفوض الشرطة، مايك بوش، في مؤتمر صحفي، إن «إجمالي الضحايا 49 قتيلا»، مشيرًا إلى اتهام شخص واحد في أواخر العشرينيات بتهمة القتل، موضحًا:
وأعلنت الشرطة النيوزيلندية، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا إلى 49 قتيلا، مشيرة إلى محاكمة مشتبه به في تنفيذ الهجوم غدا السبت.
وقال مفوض الشرطة، مايك بوش، في مؤتمر صحفي، إن «إجمالي الضحايا 49 قتيلا»، مشيرًا إلى اتهام شخص واحد في أواخر العشرينيات بتهمة القتل، موضحًا: «هناك شخص سوف يقاضى يوم الغد، وثمة اثنان آخران عثر بحوزتهما على أسلحة نحقق بصلتهما بالحادث»، مؤكدا أن «الهجوم كان مخططا له بعناية».
وأدان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الجمعة، حادث إطلاق نار على مسجدين اثنين بمدينة "كرايست تشيرش" بشرق نيوزيلندا في أثناء صلاة الجمعة.(التفاصيل)
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