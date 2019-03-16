بالصور| أول ظهور للإرهابي برنتون تارانت منفذ مذبحة نيوزيلندا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي بعد هجومه الإرهابي، ظهر برنتون تارانت، المتهم بتنفيذ الهجوم على مصلين خلال صلاة الجمعة، في هجوم أودى بحياة 50 مصليا، أمام القضاء النيوزيلندي، صباح السبت وسط تشديد أمني واسع.

وظهر تارانت البالغ من العمر 28 عاما أمام قاض مقاطعة كرايست تشيرش مرتديا سترة بيضاء خاصة بالمساجين، حيث وجهت له تهمة واحدة بالقتل، وفقا لتقرير المحكمة الرسمي، دون الكشف عن اسم الضحية، في حين بقي المتهم صامتا دون تقديم أي تصريحات أمام المحكمة.

رغم توجيه تهمة واحدة فقط ضد تارانت، عقّب مايك بوش، مفوض الشرطة النيوزيلندية على ذلك مؤكدا أن هناك المزيد يتم التحضير له.

قاعة المحكمة كانت مغلقة أمام العامة نظرا للمخاطر الأمنية العالية، في حين أمر القاضي بتمويه صور وجه المتهم خلال جلسات المحكمة، ومن المفترض أن تُعقد جلسة ثانية للمتهم في هذه القضية بـ5 من أبريل المقبل.

ويذكر لأن تارانت واحد من بين ثلاثة أشخاص اعتقلتهم الشرطة النيوزلندية على خلفية هذا الهجوم، حيث يبقى المشبه بهما الآخرين في عهدة الشرطة، في حين أن شخصا رابعا اعتقل أيضا ليفرج عنه في وقت لاحق بعد أن بتت الشرطة أنه مسلح مرخص كان واقفا في المنطقة وحاول مساعدة الشرطة.

تسلسل أحداث الهجوم الأرهابي

استغرقت مشاهد العملية الإرهابية نحو 89 دقيقة من إطلاق الرصاصة الأولى إلى إلقاء الشرطة للقبض عليه، وذلك وفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وكان الهدف الأول للمهاجم مسجد "النور" في شارع دينيز، قبل أن يقصد المسجد الثاني المسمى "لينوود" .

وفيما يلي الخط الزمني للهجوم الإرهابي من بدايته إلى نهايته:

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1:32 ظهرا بالتوقيت المحلي: بدأ منفذ العملية، برينتون تارانت، بثا مباشرا على فيسبوك، وقال "لتنطلق الحفلة".

1:35 : وصل بسيارته المحملة بالأسلحة إلى مسجد النور.

1:37 : اقتحم المسجد من الباب الرئيسي وأطلق 9 رصاصات على أول ضحية.

1:39 : واصل إطلاق النار لمدة دقيقتين، مما أدى إلى وفاة العشرات.

1:40 : الشرطة تستجيب لنداء عن سماع دوي إطلاق نار.

1:41 : عاد المهاجم إلى سيارته من أجل تبديل سلاحه.

1:42 : اقتحم المسجد مرة أخرى وأطلق النار على الضحايا الملقيين على الأرض للتأكد من وفاتهم.

1:43 : قتل امرأة كانت على رصيف الشارع.

1:44 : أطلق النار على رجلين آخرين كانا في الشارع، ثم صعد إلى سيارته.

1:54 (تقريبا): وصل إلى المسجد الثاني، الذي يبعد بنحو 7 كيلومترات عن المسجد الأول. وقتل 7 مصلين جدد.

3:00 (تقريبا): الشرطة تحاصر سيارة تارانت.

3:01 (تقريبا): نجاح عناصر الأمن في اعتقال منفذ الهجوم بعد إخراجه من سيارته.

وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، إن المهاجم كان ينوي مواصلة هجماته، لو بقي حرا طريقا ولم تقبض عليه الشرطة.

وتم توجيه تهمة القتل إلى المشتبه به، ومن المرجح أن يواجه اتهامات أخرى.